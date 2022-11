Atomic Heart: l'efficacia degli attacchi con Telecinesi nella nuova clip

Dopo il video con le prime impressioni su Atomic Heart con lo speciale di IGN.com, il team Mundfish torna sui social per mostrare quanto possano essere devastanti gli attacchi effettuati utilizzando il potere della Telecinesi.

Nella clip condivisa dagli sviluppatori del nuovo sparatutto ruolistico in arrivo a inizio 2023 su PC, console e Game Pass, gli autori di Atomic Heart ci ricordano che "oltre alle armi potrete utilizzare anche le abilità come la Telecinesi. Sfruttandola, sarete in grado di 'catturare' tutti i nemici nelle immediate vicinanze e sollevarli in aria. Una volta imbrigliati in questa bolla telecinetica, potrete farne ciò che volete e distruggerli utilizzando altre abilità o armi".

L'utilizzo concatenato delle abilità e degli equipaggiamenti sarà una componente fondamentale dell'esperienza di gioco promessaci da Mundfish, come testimoniato di recente dal video su looting e crafting di Atomic Heart. Solo attraverso lo smembramento degli androidi e delle entità cibernetiche impazzite che infestano lo scenario, infatti, avremo modo di acquisire nuove armi, migliorare gli equipaggiamenti già ottenuti o potenziare le abilità del proprio alter-ego.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla clip di Mundfish (la trovate nel tweet in calce alla notizia) e cogliamo l'occasione per ricordarvi che Atomic Heart sarà disponibile dal 21 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca di Xbox e PC Game Pass.