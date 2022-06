Atomic Heart esce nel 2022: il trailer della storia conferma la finestra di lancio

I ragazzi di Mundfish hanno scelto di non aspettare il Summer Game Fest per pubblicare un nuovo ghiotto trailer di Atomic Heart, GDR d’azione closed-world ambientato in una versione parallela e futuristica dell’Unione Sovietica.

Il filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, ha un duplice funzione. Per prima cosa, offre un'infarinatura della storia che vede per protagonista l'Agente P-3, il cui compito è quello di scoprire cosa si cela dietra il sogno utopistico di un'Unione Sovietica alternativa degli anni '50, nella quale i robot progettati per aiutare l’essere umano si sono ribellati ai loro creatori e degli esperimenti segreti hanno portato alla nascita di nuove e terribili specie mutanti.

L'altra scopo del filmato è quello di mettere a tacere le voci sul rinvio al 2023 e confermare una volta per tutte che il lancio di Atomic Heart resta fissato nel 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La data d'uscita precisa non è ancora nota, ma a giudicare dalla schermata finale del trailer, che presenta la scritta "#######ber 2022", il gioco vedrà la luce negli ultimi mesi di quest'anno. Voi su cosa puntate? September, October, November o December? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, potete già aggiungere il gioco alla Lista dei Desideri di Steam.