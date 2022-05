Atomic Heart esce a dicembre? Nuovi indizi dagli autori dell'open world post-sovietico

Le fucine digitali di Mundfish sfornano una nuova immagine in-engine di Atomic Heart e svela il numero di ore investite dal proprio team di sviluppo per concretizzare la visione di questo ambizioso open world post-sovietico.

Dalle colonne di Aroged, i rappresentanti di Mundfish hanno sottolineato come l'intero processo di sviluppo di Atomic Heart abbia richiesto qualcosa come 633.600 ore di lavoro da parte di un team composto da 120 programmatori, designer, autori e artisti digitali.

I cinque anni di sviluppo di Atomic Heart tra robot e Guerra Fredda, sempre stando a quanto riferito dalla redazione di Aroged, dovrebbero concludersi molto presto: la finestra di commercializzazione indicatagli da Mundfish coincide infatti con il mese di dicembre 2022. Ad accompagnare queste nuove informazioni sull'FPS ruolistico ad ambientazione retro-futurista troviamo una nuova immagine in-engine con protagonista l'agente del KGB che dovremo interpretare per andare a caccia di automi impazziti.

Come segnalato da Mundfish nell'ultimo video gameplay di Atomic Heart, il titolo sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo dei videogiochi fruibili dagli abbonati a Xbox e PC Game Pass.