Atomic Heart 'fa scintille' su PC grazie a NVIDIA DLSS 3: il video gameplay dal CES 2023

Non bastassero il video gameplay di The Day Before e il nuovo trailer di Witchfire con DLSS 3, l'evento mediatico organizzato da NVIDIA dal CES 2023 ha dato modo agli appassionati di sparatutto sci-fi di ammirare delle scene ingame inedite di Atomic Heart.

Il nuovo filmato confezionato dalla casa verde e dal team Mundfish ci riproietta nella dimensione ucronica di Atomic Heart per farci combattere schiere di automi impazziti e bizzarri costrutti di acciaio, polvere da sparo e silicio.

Lo sblocco dei potenziamenti più avanzati per le armi e gli equipaggiamenti passerà proprio per lo smembramento di questi esseri meccanici, da qui l'importanza del sistema deputato a gestire l'illuminazione dinamica, gli effetti volumetrici e i particellari delle esplosioni. Come suggerito dal video del CES 2023, ogni nemico promette di mettere alla prova il nostro alter-ego, obbligandolo a variare costantemente il proprio approccio agli scontri a fuoco per non cadere vittima dei cyborg assassini da abbattere nella campagna principale e nei 4 DLC post-lancio di Atomic Heart.

L'uscita dello shooter a tinte survival di Mundfish è attesa per l'ormai non troppo lontano 21 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedervi dal day one su PC o console Microsoft di questa e della passata generazione. Se volete saperne di più su questo intrigante sparatutto a tinte retrofuturistiche, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Atomic Heart, un open world da non sottovalutare.