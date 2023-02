Atomic Heart, quanto sono folli le armi? Parla un esperto delle Royal Armouries

Tra gli indiscutibili pregi di Atomic Heart figura il setting, un'Unione Sovietica alternativa che, dopo aver vinto la Seconda Guerra Mondiale, ha dato una spinta poderosa al progresso tecnologico. In un contesto del genere i ragazzi di Mundfish si sono sbizzarriti nella creazione dei dispositivi più disparati, incluse alcune stravaganti armi.

E sono proprio le bocche da fuoco le protagoniste dell'ultimo video speciale di GameSpot, che per la nuova puntata della serie "Firearms Expert Reacts" ha richiamato all'appello il suo esperto d'armi di fiducia per cercare di capire dove si posizionano nella scala che va dalla plausibilità alla follia quelle di Atomic Heart. Jonathan Ferguson, Keeper of Firearms & Artillery presso le Royal Armouries, museo nazionale britannico delle armi e delle armature, ha dunque passato al vaglio Makarov, KS-23 Shotgun, Electro, Kalashnikov, Dominator, Railgun e Fat Boy.

Scopriamo così che le versioni virtuali di armi realmente esistenti, come Makarov, KS-23 e Kalashnikov, presentano molte differenze con le controparti reali, un aspetto giustificabile dalla differente evoluzione storica e tecnologica della Russia immaginata da Mundfish. Per quanto riguarda quelle di fantasia, l'esperto ha lodato l'aspetto della Railgun e ha fatto notare che i razzi del Fat Boy viaggiano molto più lentamente di quelli esplosi da armi simili, come un comune lanciarazzi.

Potete guardare il video in apertura di notizia. Per la comprensione è richiesta una buona padronanza di lingua inglese, ma se non masticate molto bene la lingua di Shakespeare potete ugualmente appagare i vostri occhi guardando in azione sul campo di battaglia ognuna delle armi descritte. Prima di lasciarvi alla visione, segnaliamo che il cartoon razzista verrà presso rimosso da Atomic Heart con una patch.