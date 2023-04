Atomic Heart più forte delle controversie: vendite al di sopra delle aspettative di Focus

Nonostante le numerose controversie che hanno circondato il lancio, Atomic Heart si è rivelato un ottimo investimento per Focus Entertainment. A riferirlo è stata la stessa compagnia nell'ambito del suo ultimo report finanziario.

Senza comunicare cifre precise, Focus ha riferito che la performance sul mercato di Atomic Heart si è rivelata al di sopra delle aspettative iniziali. Anche e soprattutto grazie al successo del gioco, la compagnia francese, che si è occupata della distribuzione del gioco (laddove lo sviluppo è invece stato curato da Mundfish), ha potuto ascrivere al suo bilancio un aumento degli introiti del 36,2%.

Le numerose polemiche che hanno caratterizzato l'ultima fase dello sviluppo e il lancio di Atomic Heart non hanno evidentemente fermato più di tanto i giocatori, che hanno scelto di premiare il gioco acquistandolo oppure giocandolo in massa tramite a Xbox Game Pass, servizio nel quale è disponibile fin dal day one di febbraio. I risultati motiveranno senz'altro Mundfish a realizzare un seguito migliore: nel caso ve lo foste perso, Atomic Heart 2 è stato confermato già nel 2021, quasi due anni prima del lancio del primo gioco della serie.

Mundfish ha fatto notevolmente parlare di sé per i presunti legami con il governo russo. Secondo alcuni report, il team di sviluppo avrebbe ricevuto delle sovvenzioni dalla società energetica statale Gazprom, inoltre per un certo periodo avrebbe anche condiviso i dati degli utenti del sito ufficiale con il governo russo. La possibilità che i soldi guadagnati possano finire nelle casse della Russia hanno spinto l'Ucraina ad invocare il ban di Atomic Heart da PlayStation Store, Xbox Store e Steam, una richiesta che ad oggi non è ancora stata accolta. Come se non bastasse, all'indomani del lancio Atomic Heart ha anche fatto indispettire i giocatori per la presenza di un cartoon razzista, poi rimosso dal gioco.