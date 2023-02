Atomic Heart parte forte su Steam: è il più venduto, tante le recensioni positive

Atomic Heart, il nuovo sparatutto in prima persona spesso accostato alla serie di BioShock, si rende protagonista di una buona partenza su Steam. Sulla piattaforma Valve, l'opera prima del team russo Mundfish è attualmente il gioco più venduto in assoluto, superando anche Hogwarts Legacy e Counter-Strike: Global Offensive.

Oltre ad aver conquistano il gradino più alto del podio della classifica relativa alle vendite e ai ricavi, Atomic Heart può contare, stando ai dati presenti su SteamDB, oltre 36.000 utenti contemporanei, che costituiscono un lancio piuttosto soddisfacente per la prima prova sul campo da parte del team di Mundfish.

Oltre a questi dati relativi alle vendite e al successo commerciale del prodotto, Atomic Heart può vantare numerosissime recensioni positive da parte dell'utenza di Steam. Attualmente, lo sparatutto fantascientifico si fregia di una media recensioni "Molto Positiva", con l'88% degli utenti che consiglia l'acquisto del titolo. Diversi utenti si dicono soddisfatti sia dell'aspetto ludico dell'esperienza, sia dell'ottimizzazione tecnica a cui Mundfish ha lavorato in favore delle configurazioni PC.

Sebbene la stampa specializzata non si sia lasciate sfuggire le mancanze della produzione russa (attualmene il gioco ha una media di 77 su Metacritic), Atomic Heart ha saputo affermarsi come uno dei giochi più interessanti dei primi mesi del 2023. Per saperne di più sul primo titolo sviluppato da Mundfish vi rimandiamo alla nostra Recensione di Atomic Heart.