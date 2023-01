Atomic Heart gameplay: ghiaccio bollente nel nuovo cartone animato!

I ragazzi del team Mundfish solleticano la curiosità dei patiti di giochi di ruolo pubblicando un video gameplay e un simpatico cartone animato che descrivono i devastanti effetti di Frostbite, uno dei tanti poteri da sbloccare attraverso l'albero di abilità di Atomic Heart.

L'animazione nello stile di un stile cartone animato anni '50 confezionata dagli sviluppatori di Atomic Heart mostra quanto possa essere utile servirsi dell'abilità Frostbite per tenere a bada i nemici di turno. Una volta sbloccato, questo potenziamento consente infatti al giocatore di proiettare un getto di aria ghiacciata che congela sul posto gli avversari.

La clip ingame che accompagna il cartone animato mostra quanto possa essere utile servirsi di Frostbite per avere la meglio sui singoli avversari e sulle schiere di nemici più numerose: se opportunamente direzionato, il getto glaciale di Frostbite non si limita a rallentare i robot ma li congela quasi istantaneamente, offrendo così al nostro alter-ego l'occasione per abbatterli in un sol colpo attraverso un esplosivo convenzionale o con l'ausilio di un'arma da fuoco di grosso calibro.

L'agente speciale P-3 tornerà in azione il 21 febbraio, giusto in tempo per il lancio di Atomic Heart su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Atomic Heart che è molto più del BioShock russo.