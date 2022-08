Atomic Heart gameplay: i robot dell'ucronia post-sovietica combattono in video

Nel nuovo gameplay di Atomic Heart confezionato dal team Mundfish, gli sviluppatori che, stando ai rumor, avrebbero abbandonato la Russia ci mostrano uno spaccato della violenta esperienza da vivere combattendo contro i robot assassini e gli androidi impazziti della loro ucronia post-sovietica.

In questa versione parallela e retro-futuristica dell'Unione Sovietica, il regime comunista sopravvivrà alla dissoluzione dell'URSS grazie ai fondi statali dirottati dagli armamenti atomici alla ricerca robotica. Il canovaccio narrativo steso da Mundfish vede per protagonista P-3, un Agente speciale che dovrà recarsi in un'installazione segreta per scoprire chi, o cosa, ha provocato il malfunzionamento di tutti gli apparati elettronici del complesso.

Addentrandoci nell'installazione dovremo affrontare gli automi ribelli e raccogliere le prove degli esperimenti condotti dagli scienziati scomparsi. Nel video si possono osservare i tanti equipaggiamenti utilizzabili dal nostro alter-ego e alcune delle abilità da acquisire superando le missioni della campagna principale e le attività secondarie legate all'esplorazione del complesso scientifico.

Quanto alla data d'uscita, il trailer non fornisce ulteriori indicazioni ma si limita a confermare lo sviluppo di Atomic Heart su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S; sempre nel video viene inoltre ribadito il preannunciato approdo di Atomic Heart al day one su Xbox e PC Game Pass.