Atomic Heart gira sul mio PC? Ecco i requisiti Minimi, Raccomandati e Ultra

Come suggerito dalla partenza del preload di Atomic Heart, sta finalmente per iniziare la caccia agli automi impazziti dello sparatutto di Mundfish. Ai videogiocatori PC che attendono l'uscita di Atomic Heart farà piacere sapere che gli autori del 'Bioshock russo' hanno appena pubblicato i Requisiti di sistema.

L'infografica realizzata da Mundfish elenca tutte le componenti hardware necessarie per giocare al meglio Atomic Heart in base alla propria configurazione PC. La lista pubblicata dagli sviluppatori di Atomic Heart parte dalle specifiche richieste per giocare l'FPS a tinte ruolistiche a 30fps e con preset grafici Minimi per poi abbracciare le configurazioni hardware più performanti, fino ad arrivare ai requisiti di sistema da soddisfare con il preset Ultra 4K/60fps.

A prescindere dalle specifiche del proprio PC gaming d'elezione, Mundfish consiglia a tutti gli emuli dell'agente P-3 di immergersi nelle atmosfere della loro distopia post-sovietica installando Atomic Heart su un SSD per abbattere i tempi di caricamento, migliorare le prestazioni generali e ottimizzare il sistema deputato alla gestione della cache. A tal proposito, il team Mundfish spiega che i possessori di PC con 'soli' 8GB di memoria RAM potranno eseguire il titolo disattivando l'opzione per l'ottimizzazione automatica della cache, a patto di 'sopportare' qualche rallentamento e stutter nel passaggio tra le zone di Facility 3826.

Per quanto riguarda il gameplay e l'esperienza di gioco da fruire su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, qui trovate un approfondimento che descrive gli interventi di Mundfish su bilanciamento dei nemici e preset grafici di Atomic Heart.