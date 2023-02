Atomic Heart guida: come usare lo Scanner Polimerico

Atomic Heart è disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, subito incluso anche nel catalogo di Xbox Game Pass. E subito nelle primissime fasi dell'avventura al protagonista, l'Agente P-3, viene fornito un preziosissimo gadget.

Stiamo parlando dello scanner, uno strumento che viene integrato all'interno del guanto parlante chiamato CHAR-les grazie a un polimero. Lo scanner si rivela utilissimo durante l'avventura poiché è in grado di evidenziare i nemici e le telecamere (di colore rosso), il loot e i collezionabili (di colore blu) e tutti gli oggetti con cui potete interagire (di colore bianco), compresi i cavi elettrici che collegano ascensori e altri macchinari. Permette inoltre di visualizzare tutti questi elementi anche attraverso le pareti, rivelandosi dunque una risorsa estremamente utile per pianificare le vostre azioni riducendo al minimo i rischi.

Come utilizzare lo scanner in Atomic Heart

Per utilizzare lo scanner non dovrete fare altro che premere il relativo tasto di attivazione, corrispondente alla combinazione L1+R1 su Playstation / LB+RB su Xbox e al tasto Left Alt su PC. Fortunatamente, lo scanner non è limitato da alcun tipo di cooldown o fonte energetica, e può quindi essere utilizzato in ogni situazione e per tutto il tempo desiderato.

