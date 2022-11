Atomic Heart: le immagini leak mostrano la grafica e gli scenari dell'FPS post-sovietico

Non bastassero le scene ammirate nel nuovo video di Atomic Heart su Facility 3826, sui social e sui forum di settore sono apparse delle immagini leak che mostrano la bontà grafica dell'FPS post-sovietivo di Mundfish e la varietà di ambientazioni da esplorare.

Gli scatti che stanno rimbalzando in rete immortalano la schermata introduttiva di Atomic Heart e la grande varietà di strutture architettoniche che dominano la regione da visitare nei panni di P-3, un agente speciale incaricato di giungere sul posto per indagare sulle cause di una 'ribellione robotica' che rischia di espandersi a macchia d'olio nell'Unione Sovietica (e nel resto del mondo).

Sfruttando lo stratagemma letterario dell'ucronia, i ragazzi del team Mundfish ci caleranno all'interno di una storia parallela che vede l'URSS abbandonare il proprio programma di armamento nucleare per concentrare le risorse economiche e scientifiche nello sviluppo della cibernetica, dell'intelligenza artificiale e della robotica.

La battaglia di P-3 contro gli automi senzienti di Facility 3826 inizierà ufficialmente il 21 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Game Pass per chi vi è abbonato. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su Atomic Heart tra robot e guerra fredda.