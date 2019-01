Atomic Heart: immagini e video dall'FPS di Mundfish ispirato a BioShock

Gli autori moscoviti di Mundfish rompono il lungo digiuno mediatico degli ultimi mesi per farci fare una scorpacciata di immagini e scene di gioco di Atomic Heart, lo sparatutto ruolistico in prima persona che stanno sviluppando ispirandosi ai titoli più importanti di questo genere, a cominciare da BioShock.

Il ricco materiale multimediale propostoci dagli autori russi s'accompagna a una scheda informativa che illustra, con dovizia di particolari, gli elementi principali del canovaccio narrativo di questo ambizioso progetto.

Facendo propria la tecnica letteraria dell'ucronia, gli autori di Mundfish proveranno a proiettarci in una dimensione parallela in cui la dissoluzione dell'Unione Sovietica non è mai avvenuta: la rivoluzione tecnologica comunista ha portato in dono i robot senzienti, gli ologrammi e le armi a energia diretta, ma con il pericolo costante della guerra nucleare tra l'URSS e le forze capitaliste guidate dagli USA.

Calati velocemente nel contesto di questo futuro distopico, il nostro compito sarà quello di interpretare un ufficiale sovietivo del KGB inviato nella struttura 3826 per investigare sul misterioso malfunzionamento degli automi del complesso militare segreto abbarbicato tra le montagne degli Urali.

L'esperienza di gioco promessaci da Mundfish sarà particolarmente profonda e multisfaccettata, con missioni ad alta tensione alternate ad attività free roaming in cui avremo modo di esplorare la struttura sovietica e i biomi delle regioni circostanti: il cuore ruolistico del titolo, come in BioShock, dovrebbe essere incentrato sull'evoluzione delle abilità, sulla ricerca delle strategie più efficaci per abbattere le diverse tipologie di robot da affrontare in battaglia e, si spera, su un profondo sistema per la customizzazione e il potenziamento delle armi.

Il lancio di Atomic Heart dovrebbe avvenire nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, anticipata però da una fase di beta testing prevista per la fine del 2019.