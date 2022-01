Atomic Heart: nuovi ed inquietanti screenshot del gioco in arrivo gratis su Game Pass

Nel corso delle ultime ore sono apparse in rete quattro nuove immagini di Atomic Heart, l'interessante titolo ispirato a Bioshock che permetterà ai giocatori di esplorare una Russia invasa da pericolosi e spaventosi cyborg.

I quattro screenshot non si focalizzano sul protagonista e sul suo arsenale come accaduto nella precedente galleria di immagini di Atomic Heart, ma propongono quattro diverse location dell'open world del titolo. Tra queste possiamo notare una sorta di inquietante aula i cui banchi sono occupati da manichini, un'area sotterranea ricoperta di sangue e una porzione all'aperto del mondo di gioco in cui è possibile notare la presenza di numerose creature robotiche, alcune delle quali capaci di volare per sorvegliare il territorio.

Prima di lasciarvi alle immagini disponibili da poche ore sui social, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale e il team di sviluppo ha solo confermato quelle che saranno le piattaforme di riferimento, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC. Non si hanno al momento informazioni circa il possibile supporto del gioco alle console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In attesa che il titolo arrivi sugli scaffali e nel catalogo di Xbox Game Pass (sarà uno dei titoli disponibili dal day one), vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra analisi del gameplay di Atomic Heart.