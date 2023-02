Atomic Heart tra leak e spoiler pre-lancio: Mundfish invita a fare attenzione

I sempre più frequenti leak di Atomic Heart spingono Focus Entertainment e il team Mundfish a lanciare un appello agli appassionati che attendono con impazienza l'uscita dello sparatutto a tinte ruolistiche.

Nell'ultimo messaggio condiviso sui social, il publisher e gli sviluppatori di Atomic Heart spiegano che "il lancio del gioco si avvicina e speriamo davvero che siatet eccitati come noi! Non vediamo l'ora di svelarvi i segreti del gioco e di discuterne pubblicamente con voi, ma vi chiediamo gentilmente di pensare agli altri e di permettere a tutti ci scoprire autonamente i segreti della bombastica storia di Atomic Heart".

Nel post pubblicato su Twitter, Focus Entertainment e Mundfish consigliano quindi a "chi non vuole ricevere fastidiosi spoiler di prestare particolare attenzione a ciò che circola in rete in questi giorni. Per questo, vi consigliamo di 'silenziare' o bloccare termini come P3, Petrov, Sechenov, Larisa, Granny Zina e Kollectiv".

Nell'attesa che si faccia il 21 febbraio per poterci immergere nelle atmosfere sci-fi del 'BioShock russo' su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Game Pass, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sulla storia e il setting di Atomic Heart tra retrofuturismo e letteratura.