Atomic Heart: quali sono i livelli di difficoltà e cosa cambia?

Gestire bene le risorse ottenute all’interno di Atomic Heart è fondamentale per sopravvivere agli attacchi dei robot e mutanti pronti a farvi la festa, specie nel caso in cui scegliate di optare per una difficoltà più elevata rispetto a quella considerata standard. A tal proposito, ecco tutti i livelli di sfida presenti nel gioco di Mundfish.

Peaceful Atom (Facile): questa modalità offre combattimenti meno impegnativi del normale e permette ai giocatori di concentrarsi sulla narrativa di Atomic Heart. Selezionatela nel caso vi piaccia l’idea di esplorare ad armi spianate e senza dovervi preoccupare troppo di munizioni e altre risorse.

Local Failure (Standard): è il livello di difficoltà più bilanciato fra quelli messi a disposizione, offre una buona dose di sfida e non risulta eccessivamente arduo né punitivo. Se siete alla ricerca dell'esperienza più equilibrata in assoluto, questa è la modalità che fa al caso vostro.

Armageddon (Difficile): caratterizzata da nemici più letali e coriacei, questa modalità richiede una gestione delle risorse quasi impeccabile ed è studiata appositamente per chi vuole mettersi a dura prova.

