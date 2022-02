Atomic Heart: niente microtransazioni e NFT per l'open world con robot sovietici

Dopo l'intervista di Everyeye.it su Atomic Heart, i ragazzi di Mundfish hanno scambiato quattro chiacchiere anche con la redazione di GameReactor.eu per discutere di due aspetti particolarmente sentiti dagli appassionati e dagli stessi sviluppatori, ossia i sistemi di monetizzazione basati su NFT e microtransazioni.

I giornalisti di GR hanno chiesto agli esponenti della software house russa se il loro prossimo, ambizioso sparatutto open world retrofuturista con robot sovietici conterrà o meno degli elementi acquistabili singolarmente tramite un negozio interno per microtransazioni e NFT.

La risposta che Mundfish affida a GameReactor.eu non lascia davvero adito a dubbi: "Atomic Heart è un'esperienza singleplayer AAA a prezzo pieno e senza ulteriori fronzoli, punto. Ovviamente, stiamo osservando come si sta evolvendo il settore e ci sono alcune tendenze interessanti che possono essere esplorate in futuro. Condivideremo i piani per eventuali DLC di Atomic Heart in seguito, ma al momento non abbiamo alcun genere di pensiero riguardante gli NFT".

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio definitiva del "BioShock russo" di Mundfish che, stando all'ultimo video gameplay di Atomic Heart, rientrerà nella finestra temporale tra settembre e dicembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox Game Pass sin dal day one.