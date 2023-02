Atomic Heart: le migliori armi da usare durante i combattimenti

Come riportato nella nostra recensione di Atomic Heart, l'FPS con elementi ruolistici targato Mundfish presenta al suo interno varie armi ben diversificate tra loro. A prescindere che amiate gettarvi nella mischia o mantenere la distanza dai nemici, questa guida vi aiuterà a capire quali sono gli strumenti migliori per farlo.

Le migliori armi da mischia in Atomic Heart

Particolarmente indicate per liberarsi degli avversari evitando sprechi di munizioni, queste tre armi risultano perfette per chiunque apprezzi uno stile di gioco molto diretto e aggressivo.

Swede

Nonostante si tratti della prima arma messa a disposizione dei giocatori, quest’ascia infuocata permette di effettuare ampi attacchi esplosivi. Se potenziata, la sua praticità appare evidente per buona parte dell’avventura. A tal proposito, nel caso ve lo steste chiedendo, ecco quanto dura la trama principale di Atomic Heart.

Fox

Quest’ascia a una mano non brilla certo per il proprio danno esagerato, ma può essere potenziata con materiali facili da reperire e, per questo motivo, si conferma un’ottima arma in numerose situazioni. Per sfruttarne al meglio le caratteristiche peculiari, vi consigliamo di utilizzarla in coppia con delle armi energetiche.

Zvezdocha

I giocatori che amano il combattimento corpo a corpo non dovrebbero in alcun modo lasciarsi scappare questa mazza a una mano dal potenziale indiscusso. Si tratta infatti dell’arma da mischia col danno più alto in assoluto, specie dopo averla potenziata a dovere.

Le migliori armi da fuoco in Atomic Heart

Agente P-3

può contare su un arsenale ben fornito di pistole, fucili e cannoni in grado di abbattere i nemici dalla distanza. Ecco quattro armi da fuoco che vale la pena potenziare.

Electro

A rendere quest’arma un cavallo su cui puntare è il fatto che non consuma munizioni e richiede poca energia. Cannoni come il Dominator e il Railgun sono senz’altro più potenti ma, visto che si possono recuperare solo più avanti nel gioco, Electro rappresenta una valida alternativa.

KS-23

Questo fucile a pompa può essere migliorato fino a diventare un’arma estremamente efficace ed affidabile. Aumentarne il danno, la velocità di fuoco e la capienza del caricatore equivale infatti a poter abbattere schiere di nemici in pochi istanti.

Kalash

Altrimenti noto come AK-47, questo fucile d'assalto vanta un’eccellente cadenza di fuoco che gli permette di sparare fino a 300 proiettili in pochi secondi. Combinato con la possibilità di aggiungergli effetti elementali, ottenere danni extra e una maggiore cadenza di tiro si conferma uno dei fucili più prestanti in assoluto. Fat Boy



L’ingombro di questa bocca da fuoco è secondo solamente al suo potenziale distruttivo. Una volta ampliata la capacità del suo caricatore, e dopo averne aumentato il danno massimo, quest’arma spicca su tutte per la sua capacità di eliminare i nemici più ostici (boss compresi) in pochi colpi. Se avete appena iniziato a giocare, ecco la guida con i trucchi di Atomic Heart, utile per apprendere le nozioni di base e scoprire alcuni utili segreti del gioco di Mundfish.