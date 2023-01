Atomic Heart: Mundfish condivide i dati degli utenti con la Russia?

Quando mancano poche settimane all'uscita di Atomic Heart, lo studio di sviluppo è finito nuovamente al centro di polemiche che ben poche hanno a che fare con il mondo dei videogiochi vero e proprio.

Anche se il suo quartier generale è situato a Cipro e può contare su una forza lavoro di respiro internazionale, Mundfish ha origini russe, un tratto che di questi tempi non passa inosservato. All'inizio di questa settimana ha ottenuto grande risalto un report di AIN.Capital, una testata che si occupa del mondo tech con particolare riguardo nei confronti dell'Europa Centrale ed Orientale. Secondo l'autrice Olha Karpenko, Mundifish starebbe collezionando i dati degli utenti del suo shop ufficiale per inviarli al Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (FSB).

Come testimoniano degli screenshot scattati dall'autrice, una clausola del negozio (ora offline) affermava che i dati degli utenti potevano essere inviati alle autorità russe, inclusa appunto l'FSB. Inoltre, nel citare la legislazione sotto la quale venivano collezionati quegli stessi dati, menzionava anche le leggi per la mobilitazione russa, le medesime attraverso le quali il governo starebbe reclutando dei soldati per la guerra in Ucraina. AIN non s'è fermata qui, aggiungendo che lo stesso Atomic Heart sarebbe "sponsorizzato da investitori russi" e che l'indirizzo legale di Mundfish sarebbe ubicato a Mosca.

Con un comunicato ufficiale spedito alla redazione di GamesRadar+, Mundfish ha risposto al report spiegando che la policy sul sito è sbagliata. Questa la dichiarazione completa: "Il nostro gioco e il nostro sito NON raccolgono informazioni o dati. Lo statuto della privacy sul sito è datato e sbagliato, e avrebbe dovuto essere rimosso anni fa. Abbiamo messo offline il negozio per rassicurare i nostri fan in merito all'integrità dello studio e dei prodotti. Ci scusiamo per la confusione sulla questione". Mundifish, in ogni caso, non ha chiarito se in passato i dati venivano effettivamente collezionati ed inviati alle autorità russe come scritto nella policy, inoltre non ha fatto luce sull'origine degli investimenti e sulla sede legale.

Parlando del gioco vero e proprio, ricordiamo che Atomic Heart è un GDR d'azione ambientato in una versione parallela dell'Unione Sovietica degli anni '50, che per certi versi ricorda Bioshock. Il lancio è previsto per il 21 febbraio 2023 su PlayStation 4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass.