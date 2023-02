Atomic Heart, Mundfish si scusa per il cartoon razzista: lo rimuoverà con una patch

Atomic Heart continua a far parlare di sé, e non solo per i suoi meriti ludici. Gli sviluppatori Mundfish si stanno destreggiando tra differenti accuse e richieste di spiegazioni, generate da alcuni contenuti controversi, dalle posizioni non chiare in merito alla guerra in Ucraina e i presunti legami con il governo russo.

Qualche giorno addietro ha destato enorme scalpore un cartone animato visibile in una televisione all'interno di una delle stanze di salvataggio in stile Resident Evil presenti nel gioco. Si tratta di un episodio di Nu, Pogodi!, un cartoon sovietico ispirato a Tom & Jerry andato in onda a partire dal 1969. Nella puntata in questione viene mostrata, tra le altre cose, una statua di un capo tribù africano, la cui rappresentazione è stata giudicata caricaturale e razzista.

Ebbene, Mundfish si è scusata pubblicamente mandando un comunicato alla redazione di PC Gamer (la prima testata ad aver affrontato la questione), aggiungendo che il cartone animato sarà rimosso con uno dei prossimi aggiornamenti: "Il team di Mundfish ringrazia il contributor di PC Gamer per aver fatto notare la mancanza di sensibilità. Ci scusiamo se l'uso del cartone animato vintage ha causato dolore. Modificheremo la parte in questione".

Lo studio di sviluppo non è tuttavia stato altrettanto loquace e pronto nel fornire chiarimenti in merito ad altre questioni. Non ha ancora commentato, ad esempio, le richieste avanzate dal governo ucraino, il quale vorrebbe vedere sparire Atomic Heart da PlayStation Store, Xbox Store e Steam per i presunti legami di Mundfish con la Russia, né le voci sull'origine dei finanziamenti. Secondo alcuni report il team di sviluppo avrebbe ricevuto delle sovvenzioni dalla società energetica statale Gazprom. Gli introiti del gioco potrebbero dunque andare nelle casse della Russia contribuendo, secondo il Ministro della Trasformazione Digitale ucraino, a finanziare l'invasione. Mundfish non ha mai preso posizione sul conflitto in Ucraina, inoltre in passato avrebbe anche condiviso i dati degli utenti con il governo russo.