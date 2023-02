Atomic Heart non è un Bioshock russo, ma ha tanta personalità da vendere

Atomic Heart è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. L'opera sviluppata da Mundfish si pone come uno dei progetti più interessanti di questi primi mesi del 2023, sebbene nella nostra recensione di Atomic Heart abbiamo messo in evidenza alcuni limiti dell'avventura con protagonista l'agente P-3.

Al netto dei difetti, il fascino di Atomic Heart sia in termini ludici che di estetica ed atmosfera resta fuori discussione, come del resto vi mostriamo nel nostro corposo video-gameplay che potete trovare in cima a questa notizia oppure sul canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessuna novità.

In compagnia del nostro Alessandro Bruni giochiamo nello specifico le prime due ore dell'FPS con elementi ruolistici targato Mundfish, dandovi in questo modo un assaggio delle fasi iniziali e del primo approccio al gameplay, oltre ad introdurvi nel prologo in chiave narrativa e scoprire dunque i motivi per cui il protagonista si ritrova nella Facility 3826, circondato da creature robotiche e pericolose ostilità. Nel corso del tempo il gioco è stato più volte accostato a Bioshock in termini di stile ed atmosfere: all'atto pratico i paragoni con la serie 2K non sono in verità consoni, ma proprio perché Atomic Heart è dotato di una propria personalità forte e ben marcata, che contribuiscono a renderlo meritevole di essere quantomeno provato.

E sembra proprio che in tanti lo abbiano voluto giocare: Atomic Heart è infatti partito forte su Steam in termini di utenti attivi contemporaneamente, con tanti appassionati che lo hanno inoltre già valutato positivamente.