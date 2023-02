Atomic Heart non sarà come BioShock: il team promette una forte identità

Troppo spesso descritto nella narrazione collettiva come un mero "BioShock russo", la prima prova con mano di Atomic Heart ha rivelato un gameplay e una formula originali, che si distanziano dalla semplice emulazione della serie 2K.

Una realtà che è stata di recente ribadita anche dagli autori di Mundfish. "Nonostante il nostro gioco abbia alcuni elementi in comune con opere del calibro di DOOM, Wolfenstein e BioShock, - ha ricordato il game director Robert Bagratuni - abbiamo voluto costruire Atomic Heart in modo tale da renderlo unico e moderno".

"Se c'è proprio bisogno di fare un parallelo, - ha poi proseguito - allora il nostro gioco, come BioShock, propone una grande immersività, la possibilità di alternare diverse armi, e molte abilità speciali paragonabili a quelle che si possono trovare in altri titoli del genere di afferenza. Tuttavia, alla fine, il nostro gioco trasmetterà nuove sensazioni al pubblico, che troverà in Atomic Heart un mix costituito da una trama coinvolgente, feroci battaglie e sezioni con puzzle impegnativi".



A pochi giorni dal lancio di Atomic Heart, atteso per il 21 febbraio 2023, ricordiamo che potete trovare ulteriori informazioni sul titolo nella nostra intervista esclusiva a Mundfish, dedicata a storia, longevità e fonti d'ispirazione di Atomic Heart.