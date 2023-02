Atomic Heart: bene ma non benissimo nelle prime recensioni della stampa

Dopo un lungo sviluppo, Atomic Heart diventa realtà il 21 febbraio 2023, pronto ad intrattenere i giocatori PC, PlayStation e Xbox con un'intrigante avventura in prima persona ambientata in un'Unione Sovietica alternativa e dallo stile visivo evocativo.

In attesa di mettere le mani sopra l'opera targata Mundfish arrivano intanto le prime recensioni della stampa internazionale, che accolgono positivamente il gioco pur senza fargli raggiungere medie voti particolarmente considerevoli. Nel momento in cui scriviamo, su Metacritic la versione PS5 di Atomic Heart tocca quota 74, mentre la media per la versione PC è di 78 e quella Xbox Series X/S di 76. Considerato che sul noto portale al momento sono ancora pochi i verdetti riportati, è probabile che nelle prossime ore questi numeri andranno incontro a cambiamenti.

Non mancano recensioni molto soddisfatte del lavoro svolto da Mundfish: GamingTrend assegna 95 ad atomic Heart, e voti pari a 90 arrivano da testate come Shacknews, PSX Brazil e Generacion Xbox. Un 100 proviene invece dal portale GamersRD, ma non mancano anche valutazioni da "semaforo giallo", come il 70 di God is a Geek o il 60 di Push Square. E c'è spazio anche per una bocciatura: Twinfinite non va oltre il 40.

Ovviamente non manca la recensione di Atomic Heart targata Everyeye, nella quale evidenziamo che, pur esercitando un certo fascino ed offrendo spunti interessanti, l'opera Mundfish non riesce a convincere del tutto. Nel frattempo in rete sono già trapelate le prime 5 ore di Atomic Heart, dunque se siete interessati al gioco fate attenzione agli eventuali spoiler apparsi in rete.