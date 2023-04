Atomic Heart: tra le novità della nuova patch anche la modalità a 120fps su PS5 e Series X

Nelle ultime ore è stata pubblicata una nuova patch per Atomic Heart che porta il titolo Mundfish alla versione 1.4.0.0 e introduce una ricca serie di novità, sia su PC che su console.

La prima novità dell'aggiornamento riguarda l'interfaccia, dal momento che è finalmente possibile modificare le dimensioni degli elementi a schermo, inclusi i sottotitoli. Gli sviluppatori hanno anche migliorato la resa delle ombre e aggiornato gli shader, senza contare una serie di accorgimenti che dovrebbero rendere il gioco più stabile. Sul fronte del gameplay, è stata introdotta la possibilità di frugare nei resti dei robot immersi in acqua e di aggrapparsi anche sulle sporgenze dalle forme meno lineari. Dovrebbero inoltre verificarsi meno problemi che vedono il protagonista incastrarsi in luoghi insoliti o che entrano in gioco all'uso della telecinesi di massa.

Nel changelog ufficiale viene sottolineato che la versione in questione di Atmoic Heart aggiunge anche il supporto ad una modalità a 120Hz per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, a patto di disporre di un display che supporta tale frequenza di aggiornamento. Purtroppo non viene specificata la risoluzione in questa modalità video, ma è probabile che sia molto più bassa rispetto a quella che si visualizza a 60Hz.

Sapevate che Atomic Heart ha raggiunto ben 5 milioni di giocatori in sole 3 settimane?