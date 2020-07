Atomic Heart: nuove immagini sulle bizzarre ambientazioni del BioShock russo

Gli sviluppatori russi di Mundfish pubblicano delle nuove immagini di Atomic Heart che ritraggono gli scenari di questo ambizioso sparatutto ispirato a BioShock.

I nuovi screenshot seguono l'evocativo gameplay trailer in 4K di Atomic Heart pubblicato nel febbraio di quest'anno. Attraverso questa nuova infornata di scatti ingame, gli autori di Mundfish ci permettono di ammirare alcune delle complesse installazioni scientifiche che faranno da sfondo alla loro prossima avventura FPS venata di elementi ruolistici.

A chi ci segue, ricordiamo che Atomic Heart adotta lo stratagemma letterario dell'ucronia per mostrarci quale fosco futuro ci avrebbe riservato la Guerra Fredda se l'Unione Sovietica avesse investito le proprie risorse economiche e belliche nell'automazione robotica e non, come avvenuto nella realtà, negli armamenti nucleari.

I complessi architettonici e gli insoliti congegni che ammiriamo in queste nuove immagini sono perciò il frutto del lavoro svolto dagli scienziati russi attraverso lo sviluppo e la progettazione dei cyborg, degli ologrammi e dei robot da guerra del proprio esercito. Il nostro compito sarà quello di recarci presso una di queste installazioni, la Struttura 3829, e investigare sulle cause che hanno portato alla chiusura di questa fittizia "Area 51 russa" a causa dei cyborg impazziti.

L'uscita di Atomic Heart dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi su PC, ma con la possibilità di un approdo futuro su PS5 e Xbox Series X qualora il titolo dovesse riscuotere il successo sperato dai suoi ideatori. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra analisi del gameplay di Atomic Heart.