Atomic Heart: il nuovo trailer svela la presenza della Photo Mode

Era da un po' che non sentivamo parlare di Atomic Heart, l'interessante shooter in prima persona targato Mundfish che strizza l'occhio a Bioshock. A rompere il silenzio è un nuovo trailer che ci mostra la modalità foto in movimento.

Il filmato in questione non contiene infatti alcuna sequenza di gameplay ma mostra in azione la Photo Mode di Atomic Heart, la quale consente di mettere in pausa il titolo e di muovere liberamente la telecamera per esplorare l'ambiente circostante ed individuare l'angolazione perfetta per scattare uno screenshot. Come potete vedere nel filmato in apertura della notizia, a fare da sfondo al trailer troviamo un'ambientazione all'aperto nella quale il protagonista è alle prese con una serie di pericolosi robot così forti da riuscire a raccogliere degli enormi massi di pietra per poi scagliarli sul giocatore, il tutto con una serie di droni volanti che fanno fuoco sul protagonista. Insomma, sembra proprio che dovremo vedercela con un bel po' di avversari contemporaneamente ed è probabile che l'arsenale in dotazione al personaggio principale gli consenta di eliminare tutti con relativa facilità.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Tencent ha di recente investito per velocizzare lo sviluppo di Atomic Heart.