Atomic Heart: nuovo video gameplay dell'FPS sci-fi ispirato a Prey e BioShock

Gli sviluppatori moscoviti di Mundfish rompono un digiuno mediatico durato mesi per proporci un nuovo video diario di Atomic Heart che non conferma solamente l'avanzamento nel processo di sviluppo del progetto, ma ci offre anche scene di gameplay inedite del loro ambizioso FPS ispirato a BioShock.

Pur essendo completamente in russo, il filmato comprende i sottotitoli in inglese e, ad ogni modo, parla il linguaggio universale degli FPS narrativi, con tanto di spezzoni ingame e che tratteggiano i contorni dell'universo distopico entro il quale ci muoveremo esplorando delle installazioni sovietiche piene di androidi assassini e robot impazziti.

Con Atomic Heart, gli autori di Mundfish promettono di servirsi dell'Unreal Engine 4 per dare forma a una dimensione quantomai profonda utilizzando lo stratagemma letterario dell'ucronia per mostrarci quale fosco futuro ci avrebbe riservato la Guerra Fredda se l'Unione Sovietica avesse investito il proprio budget militare nell'automazione robotica piuttosto che negli armamenti nucleari.

Tra cyborg, ologrammi e robot da guerra, il nostro compito sarà quello di indossare lo spolverino d'ordinanza di un funzionario governativo chiamato a investigare sulle cause che hanno portato al malfunzionamento degli automi della Struttura 3829, una sorta di fittizia Area 51 siberiana. Già nelle passate occasioni forniteci da Mundfish abbiamo potuto notare i forti rimandi alla serie di BioShock e a quella di Prey nella costruzione di un impianto ludico che farà leva sulla curiosità degli utenti e sulla loro propensione al rischio, soprattutto quando dovranno addentrarsi nelle installazioni militari per reperire le informazioni e le tecnologie necessarie a venire a capo dell'enigma dei robot impazziti.

L'uscita di Atomic Heart dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2020 su PC, PS4 e Xbox One, ma con la concreta possibilità di un approdo futuro su PS5 e Xbox Series X con una versione appositamente progettata per le console nextgen qualora il titolo dovesse ottenere il successo sperato dai suoi autori. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e del nostro speciale su Atomic Heart con Prey che incontra BioShock.