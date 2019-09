Atomic Heart: nuovo video su Unreal Engine 4 dell'FPS sci-fi ispirato a Prey e BioShock

Gli autori moscoviti di Mundfish ci proiettano ancora una volta tra gli inquietanti cyborg dell'URSS alternativo di Atomic Heart per mostrarci uno splendido video realizzato interamente con l'Unreal Engine 4, il motore grafico del loro intrigante sparatutto sci-fi intriso di elementi ruolistici.

Ispirato a Prey e BioShock, il nuovo progetto di Mundfish utilizzerà lo stratagemma letterario e cinematografico dell'ucronia per proiettarci in una dimensione parallela alla nostra in cui la storia ha preso un percorso diverso. In questo universo alternativo dove l'Unione Sovietica ha prevalso sugli Stati Uniti negli anni della Guerra Fredda, la superiore tecnologia dei russi porterà a un futuro dominato da un proletariato di stampo comunista composto in larga parte da cyborg, ologrammi e robot da guerra.

In questo video possiamo osservare alcuni di questi esseri cibernetici alle prese con il nostro alter-ego, un ufficiale del KGB inviato nella struttura 3829 per investigare sulle cause che hanno portato a un misterioso malfunzionamento degli automi e la loro riprogrammazione in macchine assassine. Similarmente a Prey e BioShock, anche Atomic Heart ambisce a spezzare il ritmo frenetico delle sparatorie a sessioni più ragionate in cui l'utente potrà esplorare liberamente le ambientazioni per andare alla ricerca di potenziamenti, equipaggiamenti rari e indizi sugli eventi della trama.

Il lancio di Atomic Heart è previsto nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dopo un'importante fase di alpha testing che dovrebbe partite alla fine di quest'anno coinvolgendo una ristretta cerchia di appassionati. Per chi si avvicina solo adesso a questo progetto e vuole approfondirne la conoscenza, su queste pagine trovate una spendida Video Anteprima su Atomic Heart realizzata da Giuseppe Carrabba e Gabriele Laurino.