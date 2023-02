Atomic Heart è open world oppure no?

Atomic Heart è ora disponibile su PC e console PlayStation e Xbox. L'opera targata Mundfish si presenta come un miscuglio di vari generi, mescolando tra loro elementi FPS ed RPG per dare così vita ad un'avventura intrigante seppur non impeccabile (come spiegato nella nostra recensione di Atomic Heart).

Ma oltre a meccaniche da gioco di ruolo e sparatutto in prima persona, Atomic Heart presenta anche elementi open world oppure no? Tecnicamente sì, il gioco di Mundfish rientra anche in questa categoria, tuttavia gli sviluppatori hanno fatto in modo di non restare troppo fedeli alle meccaniche tipiche degli open world così da dare maggiore unicità e caratterizzazione al loro gioco.

L'avventura dell'agente P-3 si svolge infatti all'interno della Facility 3826, zona di un'Unione Sovietica alternativa del 1955 e dove i robot hanno preso il sopravvento. Il prologo del gioco è strutturato in maniera lineare, ma una volta entrati nel vivo della campagna è possibile muoversi liberamente attraverso gli scenari, a piedi oppure in macchina, tuttavia le missioni principali della storia si svolgono generalmente in aree più chiuse e lineari strutturate in stile dungeon. Una volta portato a termine un incarico della main quest si può fare ritorno all'open world per continuare ad esplorarlo liberamente.

Gli sviluppatori hanno optato per un mondo aperto di questo tipo in modo che la narrativa mantenesse una propria consistenza senza disperdersi tra innumerevoli attività. Per ulteriori approfondimenti, eccovi anche 5 curiosità su Atomic Heart da scoprire.