Atomic Heart parla giapponese e 'salta' i bug: le novità della Patch 1.5

Sulle ali dell'entusiasmo per il successo di Atomic Heart al lancio nonostante le polemiche, il team Mundfish sta avviando il rollout della Patch 1.5.0.0: ecco le novità più importanti dell'aggiornamento in arrivo per lo sparatutto a tinte ruolistiche su PC, PlayStation e Xbox.

La sorpresa più interessante dell'update 1.5.0.0 di Atomic Heart riguarda l'aggiunta del doppiaggio in lingua giapponese, con la partecipazione di alcuni dei doppiatori nipponici più celebri:

Dmitry Sergeyevich Sechenov: Akio Otsuka - (Solid, Naked, Solidus e Venom Snake in Metal Gear, Xehanort in Kingdom Hearts, Batou in Ghost in the Shell, Barbanera in One Piece)

- (Solid, Naked, Solidus e Venom Snake in Metal Gear, Xehanort in Kingdom Hearts, Batou in Ghost in the Shell, Barbanera in One Piece) Michael Stockhausen: Tomokazu Sugita - (Gintoki Sakata in Gintama, Gyoumei Himejima in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Joseph Joestar in JoJo's Bizarre Adventure, Yusuke Kitagawa in Persona 5)

- (Gintoki Sakata in Gintama, Gyoumei Himejima in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Joseph Joestar in JoJo's Bizarre Adventure, Yusuke Kitagawa in Persona 5) Viktor Petrov: Yuki Kaji - (Eren Yeager in L'attacco dei giganti, Koichi Hirose in JoJo's Bizarre Adventure, Sabito in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Lione Vastia in Fairy Tail)

- (Eren Yeager in L'attacco dei giganti, Koichi Hirose in JoJo's Bizarre Adventure, Sabito in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Lione Vastia in Fairy Tail) Larissa Filatova: Ami Koshimizu - (Ryuko Matoi in Kill la Kill, Kallen Stadtfeld in Code Geass, Yukiko Amagi in Persona 4, Beidou in Genshin Impact)

Tra le migliorie e ottimizzazioni apportate da Mundfish con la Patch 1.5 di Atomic Heart troviamo poi l'aggiunta dell'azione di salto per superare le aree in cui il personaggio rimane bloccato e la chiusura di diversi bug legati al crafting e all'acquisizione delle risorse dai corpi dei nemici abbattuti o smontando le armi. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Atomic Heart.