Atomic Heart parlerà italiano? Mundfish chiarisce ogni dubbio sul doppiaggio

I curatori dei profili social di Mundfish chiariscono gli ultimi dubbi sulle lingue supportate al lancio da Atomic Heart, dalla traduzione dei testi al doppiaggio dei dialoghi fino alla localizzazione dei menù e dell'interfaccia.

Scambiando quattro chiacchiere su Twitter con i tanti fan di sparatutto ruolistici che attendono con impazienza di esplorare la dimensione distopica di Atomic Heart, gli sviluppatori di Mundfish hanno infatti snocciolato l'elenco completo delle lingue che saranno supportate dal titolo sin dal day one.

Nel ribadire quanto espresso in passato dagli stessi sviluppatori, nella lista condivisa da Mundfish attingendo alla scheda Steam di Atomic Heart viene confermata ancora una volta la localizzazione completa in italiano. I giocatori nostrani che daranno battaglia agli automi impazziti di Atomic Heart, di conseguenza, potranno farlo ascoltando dialoghi in italiano e leggendo testi tradotti. La localizzazione completa di Atomic Heart comprenderà sia la lingua italiana che l'inglese, oltre a francese, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese brasiliano, russo e cinese semplificato.

Ogni versione localizzata, oltretutto, avrà testi e dialoghi 'indipendenti': i giocatori potranno quindi scegliere di ascoltare i dialoghi in una lingua e leggere i testi tradotti in un'altra lingua. Il lancio di Atomic Heart è previsto per il 21 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass. Per saperne di più sulla storia, sui contenuti e sul gameplay del 'BioShock russo', vi rimandiamo al nostro speciale sull'open world di Atomic Heart tra robot e Guerra Fredda.