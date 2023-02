Atomic Heart: la nuova patch 1.3.3.0 non risolve un importante bug del gioco

Il nuovo titolo di Mundfish è foriero di un grande successo commerciale: per il noto portale TrueAchievements, Atomic Heart ha superato Hogwarts Legacy su Xbox e si parla, tra le tante cose, del miglior lancio nel 2023. Tale informazione è da prendere con le pinze, nonostante il progetto si sia ben affermato nel panorama videoludico.

Ciò nonostante, la fatica di Mundfish rimane imperfetta, come dimostrato dalle controversie emerse in seguito alla presenza di un cartoon razzista all'interno di Atomic Heart che verrà presto rimosso con una patch. Dopo questa polemica e nel corso delle ultime ventiquattro ore, Atomic Heart ha accolto a braccia aperte una nuova patch, la 1.3.3.0.

Si tratta di un aggiornamento rilasciato il 26 febbraio e dal peso complessivo di 12 GB, ma cosa introduce nel dettaglio? Non vi è modo di rispondere con esattezza alla domanda, poiché il team di sviluppo non ha rilasciato le patch notes del suddetto aggiornamento. Tuttavia, come emerso in rete in seguito all'approdo della 1.3.3.0, sembrerebbe che vi sia ancora un problema già presente in precedenza.

A quanto pare, infatti, vi sarebbe ancora il bug dei neuromoduli, segnalato a più riprese dalla community a partire dai giorni che ne hanno seguito la pubblicazione del prodotto. Nonostante l'esoso peso in GB dell'aggiornamento, dunque, il titolo di Mundfish richiede ancora delle migliorie generali per migliorare l'esperienza degli utenti. Ciò nonostante, il più che evidente potenziale del gioco, emerso anche nel corso della nostra recensione di Atomic Heart, ha permesso di decretare il successo del titolo anche a fronte dei bug che costituiscono l'intera produzione.