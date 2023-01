Atomic Heart sarà perfetto anche su PS4 e Xbox One: la promessa del team

Ad ormai oltre due anni di distanza dal debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, i team di sviluppo non cessano di supportare le console di precedente generazione. Tra questi, anche Mundfish, che proporrà il suo Atomic Heart anche su PS4 e Xbox One.

A poche settimane dal debutto dello shooter retro-futurista, gli autori hanno voluto rassicurare la community su quella che sarà la resa del titolo su hardware più datati. In una recente intervista, in particolare, il fondatore di Mundfish Robert Bragatuni ha promesso un'esperienza di qualità per le versioni Xbox One e PlayStation 4 di Atomic Heart.

"Abbiamo messo a punto un'ottimizzazione stupefacente. - ha garantito il game director - Abbiamo letteralmente stravolto l'engine con un apriscatole per fare in modo che il gioco potesse utilizzare al massimo la CPU su tutte le piattaforme". Il processo, ha proseguito Bragatuni, "ha rappresentato una sfida e non è stato facile, ma ne è valsa assolutamente la pena". Con il lancio del gioco ormai in dirittura di arrivo, la community potrà presto verificare la veridicità della promessa di Mundfish.



Nel frattempo, la software house ha mostrato in azione la versione PC di Atomic Heart al CES 2023, mentre si avvicina lo scadere del conto alla rovescia per il lancio del titolo. Il "BioShock russo" debutterà infatti il prossimo 21 febbraio 2023 su PC e console. Ricordiamo inoltre che Atomic Heart arriverà anche su Xbox Game Pass.