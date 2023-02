Atomic Heart, ancora polemiche: stavolta c'entra una caricatura razzista

Atomic Heart è disponibile dallo scorso 21 febbraio ma il suo debutto sul mercato non è stato dei più tranquilli. L'opera Mundfish è infatti al centro di alcune controversie (a tal proposito potete leggere il nostro speciale su polemiche e boicottaggi di Atomic Heart), alimentate ora da un vecchio cartoon incluso nel gioco.

Nu, Pogodi!, una vecchia serie animata sovietica in stile Tom & Jerry risalente al 1969, è presente per la visione in formato integrale nelle save room di Atomic Heart, che offrono la possibilità di vedere tutti e 22 gli episodi dell cartone animato. A finire nel mirino è in particolare la dodicesima puntata, ambientata in un museo e che vede la presenza della stata di un capo tribù africano rappresentato in maniera "caricaturale" e "razzista".

L'immagine sotto accusa, che potete vedere in fondo a questa news per farvi un'idea più concreta, ha creato discussioni all'interno di alcuni dei più popolari forum globali (come ResetERA), con diversi utenti che hanno criticato Mundfish per aver riproposto in maniera integrale il cartoon senza rimuovere la controversa figura, che in ogni caso appare solo per pochi secondi durante la puntata. Non è da escludere che la sua inclusione sia stata una svista da parte degli autori, ma per il momento la sequenza è ancora presente nel gioco e non è chiaro se verrà rimossa successivamente.

Non si tratta comunque dell'unica polemica sorta subito dopo il debutto del titolo su PC e console PlayStation e Xbox: sembra che Atomic Heart si prenda gioco dell'Ucraina, stando ad alcune segnalazioni comparse sui social.