Atomic Heart: ecco a che ora potrete cominciare a giocarci su PC, Xbox e PlayStation

Mancano pochissimi giorni al debutto di Atomic Heart e i ragazzi di Mundfish vogliono assicurarsi che sia tutto pronto per il lancio. Per questo motivo, hanno appena pubblicato una pratica mappa con gli orari di sblocco del gioco in ogni parte del mondo: ecco quando potrete finalmente cominciare a giocarci!

Le versioni PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass di Atomic Heart verranno sbloccate alla mezzanotte locale delle varie regioni del globo, mentre la versione PC Steam sarà messa a disposizione a partire dalla mezzanotte centroeuropea (CET), dunque altrove dovranno adeguarsi a tale orario. Grazie alle magie del fuso orario dalle nostre parti non vigerà alcuna distinzione e tutte le versioni di Atomic Heart verranno sbloccate alle ore 00:01 di martedì 21 febbraio. Pronti a far nottata per addentrarvi nell'Unione Sovietica alternativa immaginata dagli sviluppatori di Mundfish?

Se giocate su console, potrete arrivare prontissimi al lancio del gioco grazie alla funzionalità di pre-caricamento. Su Xbox One e Series X|S il preload di Atomic Heart (78,66 GB) è già attivo da più dieci giorni, mentre su PlayStation 4 e PS5 verrà abilitato domani 19 febbraio: le dimensioni oscilleranno dai 41,67 GB dell'edizione next-gen ai 47,90 GB della versione per la console di Sony di vecchia generazione. Avete abbastanza spazio sui vostri hard disk? Per quanto riguarda Steam, non sono ancora arrivate notizie circa l'abilitazione del pre-caricamento, nel frattempo potete prepararvi al lancio consultando i requisiti di sistema minimi, consigliati e ultra.

Nel frattempo, i creatori del gioco ci invitano a non descrivere più Atomic Heart come un Bioshock Russo, dal momento che hanno lavorato sodo per donare al loro gioco un'identità unica e distintiva.