Atomic Heart: le prime cinque ore di gioco sono già trapelate in rete, occhio agli spoiler

Sulla scia di quanto successo a tanti altri titoli come Hogwarts Legacy e Dead Space, anche Atomic Heart è stato infine vittima di un leak, a soli 3 giorni dalla sua uscita ufficiale.

Nella giornata di ieri, infatti, un content creator estero ha pubblicato sul proprio canale un video gameplay della durata di ben cinque ore, tratto da una diretta recente, dando via alle consuete speculazioni e discussioni di natura spoiler in rete. La realizzazione del video è stata possibile grazie a una copia fisica per PS5 finita nelle mani dello youtuber ancor prima del lancio di Atomic Heart.

Come svelato dagli sviluppatori di recente, Atomic Heart avrà una forte identità e proporrà ai giocatori un gameplay altamente immersivo condito da una trama coinvolgente. In virtù di ciò, e per evitare potenziali anticipazioni indesiderate, vi consigliamo di evitare qualsiasi social mainstream. Almeno fino all'uscita del gioco.

Se però avete fame di curiosità e proprio non riuscite ad aspettare l'uscita ufficiale del titolo sviluppato dai ragazzi di Mundfish, allora potrà interessarvi il nostro speciale su Atomic Heart.

Vi ricordiamo che Atomic Heart sbarcherà il 23 febbraio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Tutte le versioni di Atomic Heart verranno sbloccate alle ore 00:01.