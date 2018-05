Atomic Heart: prime immagini per l'FPS ambientato in una Unione Sovietica alternativa

Dopo aver annunciato Atomic Heart, il team Mundfish ha pubblicato le primissime immagini del gioco, uno sparatutto in prima persona ambientato in una Unione Sovietica alternativa ai tempi della Guerra Fredda.

Il gioco è realizzato con l'Unreal Engine 4 e uscirà nel corso del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, grazie alla pagina Steam scopriamo che Atomic Heart godrà di traduzione completa (audio e testi) in italiano, inoltre vengono riportati i requisiti di sistema per la versione Windows, probabilmente provvisori:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-4460, 2.70GHz o AMD FX-6300

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260x con 2GB Video RAM

Memoria: 22 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i7 3770 3.4GHz o AMD equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 con 3GB VRAM

Memoria: 22 GB di spazio disponibile

Atomic Heart viene descritto dagli sviluppatori come un "first person adventure shooter ambientato in un universo alternativo durante la Guerra Fredda in Unione Sovietica", descrizione sicuramente interessante, anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla produzione.