Atomic Heart è meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Lo svela Digital Foundry in video

A distanza di qualche giorno dall'uscita di Atomic Heart, è arrivata l'immancabile video-analisi degli esperti del team di Digital Foundry, i quali hanno analizzato le varie edizioni del titolo.

Nel video pubblicato sul noto canale YouTube, in cui si analizzano le numerose versioni del titolo Mundfish, emerge che sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X Atomic Heart propone un dettaglio visivo pressoché identico. Malgrado le similitudini estetiche, gli esperti segnalano invece una dissonanza fra le performance a favore della console di ultima generazione Sony: pur puntando in entrambi i casi ai 60 fotogrammi al secondo a risoluzione 4K, la versione Xbox Series X fatica a tenere un framerate stabile e presenta numerose oscillazioni. Discorso diverso per la versione Xbox Series S, che si ferma alla risoluzione 1920x1080 ma risulta essere piuttosto stabile in termini di framerate.

A trionfare è, senza troppe sorprese, l'edizione PC, la quale con il giusto hardware può girare con la qualità visiva migliore ed un framerate stabile, sebbene manchino alcune feature come DLSS e Ray Tracing.

Prima di lasciarvi al video di Digital Foundry, vi ricordiamo che a breve dovrebbe arrivare un aggiornamento di Atomic Heart che introdurrà il FOV slider su PC.