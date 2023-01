Atomic Heart, rimossi i video leak: ecco il trailer ufficiale dalla Cina

Dopo le conferme relative all'inclusione del doppiaggio in italiano di Atomic Heart, la produzione videoludica firmata da Mundfish si ritrova ad essere protagonista di una serie di leak.

In rete, hanno infatti realizzato la propria apparizione una serie di video leak che hanno per protagonista la versione cinese del gioco. I filmati immortalavano alcune sequenze di gameplay di Atomic Heart, ma al momento non risultano più disponibili. Con prontezza, gli autori di Mundfish hanno infatti segnalato la pubblicazione dei video a YouTube, che ha provveduto a rimuovere i filmati per violazione di copyright. Contestualmente, il team ha però pubblicato il ricco trailer ufficiale che trovate in apertura e che raffigura proprio la versione cinese del gioco.

Per scoprire quali orrori distopici si celino nell'Unione Sovietica tratteggiata da Atomic Heart, sarà dunque necessario attendere il debutto ufficiale del cosiddetto "BioShock russo". Del resto, al lancio del titolo non manca ormai troppo tempo. Ricordiamo infatti che l'avventura di Mundfish approderà su PC e console il prossimo 21 febbraio 2023. I giocatori potranno vestire i panni di P-3 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, Atomic Heart sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One.



Oltre ai contenuti presenti al debutto, Atomic Heart riceverà anche 4 grandi DLC post lancio, volti ad ampliare il mondo di gioco e ad aggiungere ulteriori personaggi, missioni e misteri.