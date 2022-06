Atomic Heart rinviato al 2023? Gli ultimi rumor sull'open world post-sovietico - Aggiornata

In base alle ultime indiscrezioni raccolte e condivise in rete dal portale polacco XGP, Mundfish dovrebbe annunciare presto il rinvio al 2023 di Atomic Heart per l'abbandono dalla Russia del team di sviluppo.

In uno scambio di messaggi tra il team Mundfish e i redattori di XGP, i rappresentanti della software house spuegano che il trasferimento della compagnia ha comportato l'interruzione del processo di sviluppo di Atomic Heart per circa un mese, da qui la (quasi) impossibilità di mantenere la promessa del lancio entro fine 2022. Stando all'indiscrezione, la commercializzazione di Atomic Heart dovrebbe perciò avvenire nel primo trimestre del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one su Xbox Game Pass.

Nel momento in cui scriviamo, Mundfish non ha ancora confermato o smentito gli ultimi rumor, anche se tutto lascia presagire che l'annuncio del rinvio al prossimo anno di Atomic Heart possa avvenire durante uno dei numerosi eventi previsti nel calendario della Summer Game Fest (qualcuno ha detto l'Xbox & Bethesda Showcase?) contestualmente alla pubblicazione di un nuovo video gameplay.

In attesa di un riscontro ufficiale da parte del team Mundfish, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su storia e gameplay di Atomic Heart.



Aggiornamento dell'1 giugno 2022, ore 18:25 - gli sviluppatori di Atomic Heart hanno condiviso un messaggio per smentire il rumor del rinvio al 2023 dell'open world post-sovietico. I portavoce di Mundfish spiegano infatti che "non c'è alcun genere di notizia proveniente dalla Polonia. Lo sviluppo di Atomic Heart prosegue. Non abbiamo alcun commento da fare riguardo gli ultimi rumor, Mundfish non ha alcun ufficio in Polonia (e quindi non può esserci stata una fuga di notizie da parte di una sede distaccata che, non esistendo, non può inviare messaggi, ndr)".