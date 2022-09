Atomic Heart è stato rinviato, sarà pubblicato da Focus Entertainment

Pur avendo confermato l'uscita entro il 2022, gli sviluppatori di Atomic Heart non hanno più mostrato nulla sul loro gioco ispirato a Bioshock, destando sospetti tra gli appassionati. A confermare il posticipo del progetto è stato lo stesso team di sviluppo con un comunicato, il quale annuncia anche una partnership con un importante publisher.

Il primo annuncio riguarda lo slittamento del gioco al 2023: Mundfish ha confermato infatti che Atomic Heart non riuscirà ad arrivare sugli scaffali entro la fine dell'anno, ma il suo debutto è ancora previsto entro la fine del periodo invernale ed è quindi previsto entro marzo dell'anno prossimo. La seconda notizia riguarda l'accordo tra la software house e Focus Entertainment, azienda che si occuperà di svolgere il ruolo di publisher per il gioco.

A tal proposito, ecco le dichiarazioni di Robert Bagratuni, il CEO di Mundfish:

"Cinque anni fa, quando abbiamo fondato lo studio, ci siamo posti l'obiettivo di creare un prodotto di successo globale che potesse essere apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo. Ora che la posta in gioco è più alta che mai, siamo pronti a concentrare tutte le forze che abbiamo accumulato nel corso degli anni. Non potremmo essere più felici di affidare la pubblicazione ad un publisher con tanta esperienza e non abbiamo dubbi sul fatto che Focus Entertainment renderà incredibile il lancio del nostro gioco."

In attesa di tornare a vedere il gioco in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il frenetico video gameplay di Atomic Heart, incentrato sul combattimento.