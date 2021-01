Atomic Heart: scampoli di gameplay in Ray Tracing nel nuovo video dell'open world russo

Gli sviluppatori degli studi Mundfish pubblicano un nuovo video di Atomic Heart che mostra degli spezzoni inediti di gameplay. Nel trailer trovano spazio degli evoluti effetti di Ray Tracing che testimoniano le potenzialità grafiche del titolo su PC con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 20 e 30.

Grazie a questo filmato, la software house russa ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche e contenutistiche di questa ambiziosa opera ambientata in una dimensione parallela, con un protagonista impegnato a fronteggiare le orde di robot impazziti e creature mutanti che hanno preso il controllo di un'installazione di ricerca militare dell'Unione Sovietica.

Per dare forma a questo progetto, il team Mundfish non nasconde di essersi ispirato a capolavori come BioShock e Prey per tratteggiare un'avventura FPS intrisa di elementi ruolistici e caratterizzata da una vena free roaming quantomai marcata. A detta degli autori russi, il titolo dovrebbe comprendere anche un profondo crafting e nemici dall'IA capace di adattarsi all'approccio adottato dagli utenti nel sistema di combattimento.

Quanto alla bontà del comparto grafico, lasciamo a voi ogni giudizio dopo aver ammirato l'ultimo video gameplay in salsa NVIDIA RTX di Atomic Heart, il cui arrivo nel 2021 su PC e, presumibilmente, su PS5 e Xbox Series X/S.