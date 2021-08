Atomic Heart: nuovi scatti tra cyborg impazziti e bizzarri scenari open world

Dopo aver confermato di essere già al lavoro sul sequel del BioShock russo, il team Mundfish ci riporta idealmente nel complesso scientifico del Facility N3826 per mostrarci i cyborg impazziti e gli scenari di Atomic Heart.

L'ultima infornata di screenshot mostra l'incredibile livello di dettaglio delle ambientazioni che faranno da sfondo a questo sparatutto a mondo aperto, con installazioni scientifiche e nemici che ricreeranno una realtà alternativa in cui l'Unione Sovietica investirà tutte le proprie risorse economiche e belliche nell'automazione robotica e non, come avvenuto nella realtà, negli armamenti nucleari.

Nei panni di un agente del KGB chiamato a investigare sui malfunzionamenti dei cyborg della Struttura 3286, il nostro compito sarà perciò quello di fronteggiare orde di mostri biomeccanici, ologrammi senzienti e robot da guerra per investigare sulle cause che hanno portato alla chiusura di questa fittizia "Area 51 russa".

Le immagini condivise dagli sviluppatori moscoviti riprendono le scene ammirate nel video E3 2021 di Atomic Heart che ne ha confermato l'arrivo su PC e console nel corso di quest'anno, con tanto di approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questo progetto che, a dispetto dei proclami di Mundfish non ha ancora una data o anche solo una finestra di lancio indicativa, vi rimandiamo a questo nostro speciale su Atomic Heart tra gameplay e storia.