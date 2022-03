Atomic Heart, Scorn, Stray e oltre: leak per le data di uscita? Placeholder per Silksong

Un recente aggiornamento delle API di Steam ha aperto la strada ad una ondata di indiscrezioni relative alle possibili date di lancio di moltissimi videogiochi.

Una prima indagine da parte dei dataminer di SteamDB aveva portato ad esempio all'identificazione della data di lancio di Kerbal: Space Program 2, Dune: Spice Wars e altri. Ora, all'appello si aggiungono ulteriori produzioni molto attese, tra il russo Atomic Heart, l'avventura felina di Stray e l'inquietante Scorn. Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi agli ultimi avvistamenti realizzati tra le maglie di Steam:

Trails into Reverie - Data d'uscita: 2 ottobre 2023;

- Data d'uscita: 2 ottobre 2023; Trails to Azure - Data d'uscita: 1 marzo 2023;

- Data d'uscita: 1 marzo 2023; Stray - Data d'uscita:19 aprile 2022;

- Data d'uscita:19 aprile 2022; Metal Slug Tactics - Data d'uscita:30 luglio 2022;

- Data d'uscita:30 luglio 2022; Bomb Rush Cyberfunk - Data d'uscita: 26 maggio 2022;

- Data d'uscita: 26 maggio 2022; Oxenfree II - Data d'uscita: 30 giugno 2022;

- Data d'uscita: 30 giugno 2022; Midnight Fight Express - Data d'uscita:15 agosto 2022;

- Data d'uscita:15 agosto 2022; Sonic Frontiers - Data d'uscita: 1 settembre 2022;

- Data d'uscita: 1 settembre 2022; Falling Frontier - Data d'uscita: 3 maggio 2022;

- Data d'uscita: 3 maggio 2022; Atomic Heart - Data d'uscita: 22 giugno 2022;

- Data d'uscita: 22 giugno 2022; Slime Rancher 2 - Data d'uscita: 1 giugno 2022;

- Data d'uscita: 1 giugno 2022; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Data d'uscita: 30 giugno 2022;

- Data d'uscita: 30 giugno 2022; Scorn - Data d'uscita: 7 ottobre 202;

- Data d'uscita: 7 ottobre 202; Test Drive Unlimited Solar Crown - Data d'uscita: 22 settembre 2022;

Presente all'appello anche l'attesissimo Hollow Knight: Silksong, che tuttavia è protagonista di un semplice placeholder. La data di lancio del metroidvania è infatti indicata per il 28 febbraio 2028, un po' troppo lontana per essere interpretata come un effettivo Day One! Al momento, ad ogni modo, nessuna delle date protagoniste del leak risulta confermata ufficialmente. Per saperne di più sarà necessario attendere. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca intervista al team di Atomic Heart.