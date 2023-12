Atomic Heart, ci siamo: il nuovo trailer svela la data di lancio del DLC Trapped in Limbo

Dopo una serie di teaser e piccole anticipazioni, gli sviluppatori di Mundfish hanno infine svelato la data di lancio di Trapped in Limbo, il secondo DLC di Atomic Heart nuovamente mostrato in azione all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Il trailer diffuso da Mundfish ci catapulta nuovamente nel folle Limbo che visiteremo grazie al DLC, un mondo caratterizzato da anomalie spazio-temporali e dalla presenza di papere e funghi sproporzionati, durante il quale sperimenteremo le novità atipiche del gameplay di Atomic Heart.

"Le regole sono cambiate. Il DLC Atomic Heart: Trapped in Limbo riprende la storia immediatamente dopo la fine del gioco principale, questa volta continuando da un finale diverso da quello avvenuto nel DLC Annihilation Instinct. Ritorna nel misterioso Limbo con una logica invertita creato dal co-fondatore e direttore artistico dello studio di Mundfish, il visionario Artem Galeev! Cercare di sopravvivere non è un compito facile. Mentre combatti, corri, salta e scivola sulle piattaforme, raccoglierai mele per sbloccare abilità e armi, oltre a monete d'oro per sbloccare fino a 7 skin uniche che possono essere equipaggiate nella campagna principale!".

Se non vedete l'ora di testare con le vostre mani il gameplay folle e sperimentale di Atomic Heart: Trapped in Limbo, sarete felici di sapere che il DLC sarà disponibile a partire dal 6 febbraio su PC e console. Se invece siete curiosi di approfondire il gioco originale, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Atomic Heart.