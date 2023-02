Atomic Heart è sottotitolato e doppiato in italiano?

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona con elementi action adventure, un'avventura dallo stile sicuramente accattivante e che nel corso dei mesi ha guadagnato un buon seguito, garantendosi un discreto hype al lancio. Ma come siamo messi per quanto riguarda sottotitoli e doppiaggio?

Pur essendo una produzione priva di grandi budget e di un publisher rinomato alle spalle, Atomic Heart è interamente sottotitolato e doppiato in italiano, dunque non solo testi e sottotitoli ma anche le voci sono tradotte nella nostra lingua e un piccolo assaggio è disponibile nella clip caricata su Twitter che trovate qui sotto.

Atomic Heart supporta nove diverse lingue: inglese, cinese, russo, spagnolo, tedesco, francese, polacco e brasiliano portoghese, inoltre è possibile optare per l'audio in una lingua e per i testi in un idioma diverso, quindi magari giocare con voci in lingua russa e sottotitoli in italiano, solamente per fare un esempio. Niente male, vero?

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Atomic Heart ma non prima di avervi ricordato che il gioco è disponibile dal 21 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Atomic Heart è su Xbox Game Pass sin dal lancio, ecco l'orario di sblocco su Steam, Xbox e PlayStation.