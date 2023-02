Atomic Heart supera Hogwarts Legacy su Xbox: per un report è il miglior lancio del 2023

Malgrado l'incredibile successo in termini di vendite di Hogwarts Legacy, sembrerebbe che in ambito Xbox il titolo Avalanche non sia riuscito a fare bene come Atomic Heart.

Stando a quanto riportato dal portale TrueAchievements, che ha accesso a numerose statistiche inerenti alle attività dei giocatori sulle console della famiglia Microsoft, sembrerebbe che sia l'opera prima di Mundfish a detenere attualmente il titolo di miglior lancio del 2023 su Xbox. Secondo il sito in questione, più di 120.000 utenti iscritti al portale hanno iniziato il loro viaggio nella Russia sotto il controllo dei robot, invece l'avventura ambientata nell'universo di Harry Potter si ferma a 100.000 utenti.

Come potete notare, però, si tratta di un report che non possiamo considerare affidabile al 100% poiché non rappresentativo dell'intera popolazione videoludica in possesso di Xbox One o Xbox Series X|S. Le statistiche tengono in considerazione esclusivamente i dati relativi ai giocatori iscritti al portale e non è da escludere che la maggior parte dei giocatori di Hogwarts Legacy ignori del tutto l'esistenza del sito. Insomma, dal quadro di TrueAchievements emerge sicuramente che Atomic Heart è stato un successo (anche grazie alla presenza su Xbox Game Pass dal day one), ma è improbabile che abbia davvero superato Hogwarts Legacy.

In attesa di informazioni più specifiche in tal senso, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il confronto fra le versioni PS5 e Xbox Series X di Atomic Heart a cura di Digital Foundry.