Atomic Heart, sviluppatori nella bufera: c'entra la guerra tra Russia ed Ucraina

Atomic Heart è tra i giochi più attesi per questi primi mesi del 2023, pronto a fare il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox il 21 febbraio 2023. Tuttavia, in queste ore non sono mancate alcune controversie riguardanti Mundfish, il team dietro lo sviluppo del promettente FPS ruolistico.

Sebbene la software house abbia sede in Cipro, Mundfish è di origine russa, motivo che nel corso degli ultimi mesi ha spinto diversi utenti a chiedere al team qual è la loro posizione in merito al conflitto tra Russia ed Ucraina ancora in corso, e se lo studio ha effettivamente accettato o meno risorse finanziare dal governo russo per sostenere i lavori sul gioco. La replica di Mundfish è arrivata, sollevando perplessità in alcun follower:

"Abbiamo notato le domande riguardanti da che parte stiamo noi di Mundfish. Vogliamo assicurarvi che Mundfish è uno studio con un team globale concentrato su un gioco innovativo, e che siano indiscutibilmente un'organizzazione a favore della pace e che si schiera contro la violenza contro le persone. Non facciamo commenti di tipo religioso o politico. Poco ma sicuro, siamo un team globale che si sta impegnando per consegnare Atomic Heart nelle mani dei giocatori di ogni dove. Non perdoniamo e non perdoneremo chi spamma linguaggi o contenuti offensivi, di odio, discriminatori, violenti o minacciosi", questa la replica completa degli autori di Atomic Heart, che ha scatenato diverse reazioni negative tra i follower per non aver chiarito a tutti gli effetti la loro posizione sulla vicenda.

Anche Sergey Mohov, sviluppatore ucraino in forza a Remedy Entertainment, ha reagito negativamente alle dichiarazioni di Mundfish. "Violenza contro quali persone, esattamente? Neanche lo dicono. Questa è la risposta che hanno dato a chi chiedeva loro se avevano preso soldi dal governo russo e se hanno avuto sanzioni per il loro ruolo nella guerra Russia-Ucraina. E gli definiscono 'spammer'", ha affermato Mohov facendo poi notare che il protagonista di Atomic Heart è un agente di un'Unione Sovietica situata in un futuro alternativo.

Nel frattempo Mundfish ha rivelato risoluzione e framerate di Atomic Heart su PS5 e Xbox Series X/S, confermando che il gioco girerà a 60fps su queste console. E' stato inoltre confermato che Atomic Heart avrà il doppiaggio italiano, oltre ovviamente ai sottotitoli.