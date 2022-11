Atomic Heart, sviluppo nel caos? Crunch e disorganizzazione interna secondo un report

Dopo una lunga attesa, Mundfish ha rivelato la data d'uscita di Atomic Heart, FPS con elementi RPG ispirato a Bioshock che si prepara ad esordire su PC e console PlayStation e Xbox il 21 febbraio 2023. Un report, tuttavia, sembra gettare ombre sul promettente progetto dello studio russo.

Stando a quanto riportato dal portale DTF, ci sarebbero numerose problematiche dietro lo sviluppo di Atomic Hearts, con gli autori che sarebbero stati sottoposti a crunch e disorganizzazione interna che avrebbe reso molto più difficoltosi i lavori sul progetto. A tutto questo si aggiungono inoltre promesse non mantenute dei dirigenti ai dipendenti riguardo bonus aggiuntivi per il lavoro extra svolto, oltre ad uno sviluppo del gioco riavviato più volte e la mancanza di obiettivi concreti da raggiungere per perfezionare ulteriormente l'opera. Ma secondo DTF ci sarebbe ancora di più: secondo la testata russa, infatti, i trailer fin qui diffusi di Atomic Heart non rappresenterebbero il prodotto vero e proprio, risultando al contrario montati appositamente per sembrare impeccabili agli occhi del pubblico.

Il portale scava più a fondo riguardo tutte le problematiche attorno ad Atomic Heart, in particolare per quanto riguarda le versioni console, che sarebbero finora state soggette a fasi di testing molto brevi, e che i crunch si sono notevolmente intensificati nell'ultimo anno su insistenza degli investitori: secondo uno di questi, nello specifico, ci sarebbe ancora parecchio lavoro da fare per perfezionare l'opera, motivo per cui sostiene che gli sviluppatori dovrebbero "rinunciare a gioie primitive come weekend e vacanze" per concentrarsi interamente sul gioco. Da qui sarebbero partite le promesse di bonus oltre le aspettative per gli autori, tuttavia mai arrivati.

L'autore del report è infine intervenuto anche su ResetEra per fornire alcuni dettagli aggiuntivi, rivelando che quanto da lui rivelato è stato confermato da oltre dieci membri di Mundfish. Nel rivedere il trailer di Atomic Heart sul boss Hedgie, non resta che attendere eventuali sviluppi e risposte ufficiali alle vicende emerse dall'articolo di DTF.