Atomic Heart: lo sviluppo è quasi completato, novità all'E3?

Mundfish rivela che lo sviluppo di Atomic Heart è ormai molto vicino al suo completamento. Il team sta infatti rifinendo tutti i dettagli del gioco e si appresta a lavorare sui porting per console. Sembra quindi tutto quasi pronto per l'FPS dello studio russo che si ispira ad opere quali Bioshock, Fallout e Prey.

"Il gioco è pronto, il team ha già costruito tutto ciò che voleva", spiega Zace, uno dei membri di Mundfish, rassicurando i fan sull'andamento dei lavori e spiegando che i prossimi mesi saranno cruciali per la chiusura definitiva dello sviluppo. Non solo: gli autori si stanno preparando per la campagna marketing relativa al gioco, rivelando che all'E3 2021 avremo novità grazie a un nuovo trailer che verrà mostrato il 13 giugno. A mancare è al momento una data d'uscita ufficiale, che a questo pronto non è da escludere possa essere rivelata proprio durante l'E3; si sa invece per certo che Atomic Heart arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

In aggiunta gli sviluppatori hanno mostrato una nuova immagine del gioco raffigurante un'anziana sovietica con un mestolo in mano: l'opera è infatti ambientata in un'Unione Sovietica alternativa dove gli umani si scontreranno con robot e creature mutante di ogni genere. A tal proposito, Zace ha descritto la trama del gioco definendola "sconvolgente". In attesa quindi del nuovo trailer, potete leggere la nostra analisi su Atomic Heart. Un progetto che sin dall'annuncio si è dimostrato interessante e promettente, con Atomic Heart che è migliorato a vista d'occhio con lo scorrere del tempo. Tutto quello che ora serve è soltanto una data d'uscita.